Fængselsforbundet: Der bliver trukket urimelige veksler på personale i arresthusene

Kolding: Landets arresthuse har en gennemsnitlig belægningsprocent på 101, og det er uholdbart. Det sagde Bo Yde Sørensen, forbundssekretær i Fængselsforbundet, onsdag i en pressemeddelelse.

- Der bliver trukket helt urimelige veksler på personalet i øjeblikket. Vi taler jo ikke om kortvarige problemer, men om et konstant pres måned efter måned, siger han i pressemeddelelsen.

Kolding Arrest ligger med en belægningsprocent på 100,7 lige i nærheden af landsgennemsnittet. Karsten Vestergaard, Enhedschef ved arresten i Kolding, fortæller, at personalet i Kolding løser opgaven fint. Omvendt ser Bo Yde Sørensen gerne, at personalet bliver aflastet.

- Der kommer til at gå lang tid, før vi får nok betjente. Derfor skal man her og nu aflaste personalet på alle mulige måder og forbedre vores grundlæggende arbejdsvilkår. Ellers er der bare endnu flere, som søger job andre steder, siger han i pressemeddelelsen.

Karsten Vestergaard har ikke oplevet, at de ansatte i Kolding Arrest har givet udtryk for nogen særlig frustration. På landsplan ser Bo Yde Sørensen dog, at billedet er et andet.

- Vi oplever, at vores repræsentanter ikke bliver taget med på råd, når der skal træffes svære beslutninger. Det betyder i praksis, at medarbejderne ikke har nogen som helst indflydelse på den pressede hverdag, vi oplever. Et pres der aldrig har været større end nu. Det skaber unødig frustration. Og det er en frustration, der sagtens kunne mindskes, siger han.