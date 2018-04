Fælleskirkelig aften med tidligere kriminel

Kolding: Torsdag den 19. april kl. 19.30 indbyder Brændkjærkirken til Fælleskirkelig aften i kirkens sidehus. Her kommer Tom Hansen, der i 2014 fik syv års fængsel, for at fortælle om, hvordan hans liv tog en afgørende drejning, da han begyndte at komme i kirken og synge med i Fangekoret. Han mener selv, at det var en lille smule paradoksalt at blive kirkegænger, idet han stort set ikke havde været i kirke siden sin konfirmation. "Men når man havner i min situation, har man brug for tilgivelse, og der var meget, jeg søgte tilgivelse fra, ikke mindst mig selv", siger Tom.

Mødet i Fælleskirkelig aften er gratis, og alle er velkommen. /exp