Fælder under gågadens skraldespande skal bekæmpe Koldings rotteproblemer

I cirka en måned har en del af skraldespandene i Kolding Kommune haft påmonteret en ny type af rottefælder, som skal være med til at bekæmpe mængden af rotter i byen. Fælderne giver nemlig automatisk direkte besked til kommunen, når der er gået et skadedyr i fælden.

Kolding: Der er for mange rotter i Kolding Kommune, men et nyt tiltag skal nu forsøge at forebygge problemerne. Under skraldespandene i blandt andet gågaden har der den seneste måned været påmonteret nye rottefælder, som virksomheden IntelligentCity står bag.

- Det smarte ved den her type af fælder er, at de bliver støbt direkte til at passe med størrelsen på skraldespandene. Det betyder, at kommunen ikke har skullet ud og investere i nye, og fælderne er samtidig placeret direkte under skraldespandene. Det gør, at de ikke er synlige i gadebilledet, og at forbipasserende heller ikke vil komme til at se, når der så går en rotte i fælden, siger Anders Fromsejer, der er salgschef hos IntelligentCity.

Virksomheden har solgt i omegnen af 20 fælder til Kolding Kommune, og det smarte ved dem er desuden, at kommunen får direkte besked, når der er gået en rotte i fælden.

- Alle fælderne er udstyret med en sensor, som giver besked direkte ind i en online portal, som kommunen har adgang til. Tanken er så, at de herfra kan give renovationsarbejdere besked, og så kan de automatisk tømme fælderne, når skraldespanden også skal det, siger Anders Fromsejer.