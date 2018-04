Facebook-borgmesteren fylder 50 år

Jørn Pedersen

Jørn Pedersen er udlært som radiohandler ved Legarth Radio i Kolding. Tidligere kaptajn og chef for flyverhjemmeværnseskadrillen Trekanten og var i den forbindelse en del af indsatsen under Seest-katastrofen. Sidder i KL's bestyrelse og KL's formandsskab.Formand for IBA Kolding, formand for Styregruppen for Statens Byggeforskningsinstitut, formand for Sampension, næstformand i Erhvervsklubben Kolding, bestyrelsesmedlem i Billund Lufthavn, bestyrelsesmedlem i Slotsøbadet, samt medlem af Lion Kolding og Kolding Flisepudserlaug.



Privat er han gift med Ellen, som er ansat i Middelfart Sparekasse.



Jørn Pedersen har tre børn: Annizette, Rasmus og Niels.