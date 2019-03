Får mere ansvar: Kaptajn i forsvaret skal tage sig af Koldings børn

Michael Petterson bliver fra på mandag også direktør for børne- og uddannelsesområdet, hvor der gennem nogle år har været flere skiftende direktører, og hvor der senest er afsløret et stort overforbrug på de centrale konti på skoleområdet. Fra politisk side er der forventning om, at Petterson kan skabe stabilitet, ro og struktur på børne- og uddannelsesområdet. Foto: Kolding Kommune