Få ufaglærte ledige tog imod tilbud om uddannelse

Jobcenter Koldings mål er at få 60 ufaglærte ledige til at tage en uddannelse, mens de modtager dagpenge i løbet af 2018. Selvom tallet kun er 16 for hele sidste år, er jobcenterchef fortrøstningsfuld.

Kolding: Et mindre antal ufaglærte ledige end forventet benyttede sig i 2017 af muligheden for at få et uddannelsesløft. Jobcenterchef Jakob Gudbrand fortæller således, at 16 koldingensere tog imod muligheden for at få en faglært uddannelse, mens de var på dagpenge. Det er netop flere faglærte, virksomhederne i Kolding i høj grad efterspørger.

- De 16 er en begyndelse, men vi må også sige, at det ikke er nok. Og det er jo ærgerligt, når virksomhederne netop gerne vil have flere faglærte. Jeg tror, at andre kommuner oplever det samme, og jeg tror blandt andet, det skyldes, at det er en stor beslutning, når man vælger at tage en faglært uddannelse, siger jobcenterchef Jakob Gudbrand.

I 2018 er målet, at 60 ufaglærte ledige skal tage en uddannelse. I løbet af januar er seks ledige indtil videre blevet sendt på skolebænken med henblik på et uddannelsesløft.

- Vi har kunnet mærke, at interessen for det er blevet større, og at der er flere ledige, der ser mulighederne i at komme i arbejde. En faglært uddannelse vil ofte føre et mere fast job og en bedre løn med sig, end hvis man fortsætter som ufaglært. Så vi er ret fortrøstningsfulde i forhold til at nå målet, og jeg synes, vi er kommet godt i gang i januar, siger Jakob Gudbrand.