Få penge til din egen byhave

Kolding: Så har Kolding Kommune åbnet en pulje for folk, som går og drømmer om at få en lille byhave.

Puljen er på 75.000 årlige kroner, som alle kan ansøge om at få del i, hvis man blot kan finde sammen med mindst fire andre i en byhaveforening.

- Byhaver harmonerer meget fint med vores ønske om at skabe flere midlertidige, grønne og spændende byrum, som både er til glæde for dem, der dyrker byhaverne, og for de forbipasserende.

- Og så ønsker vi også at understøtte fællesskaber på tværs af interessen for at dyrke egne grøntsager og blomster, siger Asger Christensen (V) fra plan-, miljø- og boligudvalget i en pressemeddelelse.

Mangler man et areal, hjælper kommunen gerne med at finde en egnet placering.

Haverne må også gerne opstilles på et privat areal. Betingelsen er så, at de skal være offentligt tilgængelige, så de kan nydes af flest muligt.

Byhaverne skal også være mobile og hurtigt kunne etableres et nyt sted, hvor der er en ledig plads.