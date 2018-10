Få mere liv i haven

Kolding: Pil i haven, vilde bier, svampedyrkning, podning af frugttræer og fermentering. Emnerne er mange, når økologisk interesserede havedyrkere fra hele landet mødes i Kolding 27. oktober til den årlige "Mere Liv i Haven-Festival". Det er sjette gang, festivalen afholdes, og det er igen i år lykkedes at få nogle af landets mest erfarne haveeksperter til at holde oplæg og workshops. Blandt oplægsholderne er Frank Erichsen, der er kendt fra tv-serien "Bonderøven" og Kjeld Hansen, der er journalist og forfatter til blandt andet bogen "Den grønne forbrugerguide". Ideen med festivalen er enkel: Den skal give nye og erfarne havefolk viden og inspiration, og den skal give mulighed for at møde ligesindede og danne netværk. Bag festivalen står Landsforeningen Praktisk Økologi.

"Mere Liv i Haven-Festivalen" afholdes på Volkets Fylke, Dalbygade 40D kl. 9-17.30. Find flere oplysninger, og køb billetter på www.oekologi.dk/festival.