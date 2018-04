Inden hun blev gravid var det ambitionen at blive hoteldirektør. Men lysten til at gå efter topposten forduftede, da Camilla Nørhave blev mor. Nu var det fint at være nummer to. Indtil hun fik et lille skub.

- Jeg bliver nogle gange lidt provokeret af kønsdebatten. Jeg vil nemlig helst ansættes som leder, fordi jeg er en god leder, og ikke fordi jeg er kvinde. Det er vigtigt at sige. Og det er ikke for at fornærme mit eget køn, men jeg tror nogle gange, at kvinder kan være lidt tilbageholdende. Sådan var det i hvert fald i mit eget tilfælde, hvor det var andre, der gjorde mig opmærksom på, at jeg kunne være en god leder, siger Camilla Nørhave, der er hoteldirektør på Comwell Kolding.

Det kan forenes

Hun kom til hotellet for 10 år siden som konferencechef, og siden 2012 har hun haft ansvaret for hotellet, og i 2014 fik hun også titlen som hoteldirektør.

Dermed skiller hun sig ud i det lokale erhvervsliv. Kun i 7 af de 100 største virksomheder i Kolding, målt på antal ansatte, er der en kvinde på direktørposten.

- For mange år siden troede jeg, at jeg skulle være hoteldirektør. Den drøm blev pludselig pakket væk, og jeg er ret sikker på, at det var i forbindelse med, at jeg fik mit barn. Det var som om, at jeg sagde til mig selv, at jeg hellere ville være en god nummer to. Det var nok fordi, at jeg troede, at det ville være svært at forene det at være mor og samtidig være den, der gik forrest. Du står jo med et stort ansvar, siger Camilla Nørhave.

I runde tal er hun chef for cirka 70 fastansatte, og derudover kommer de løst tilknyttede medarbejdere. Dermed er Camilla Nørhave er af de kvindelige ledere i Kolding, der har flest ansatte under sig.

- Det er også som om, at der lå en forventning om, at jeg skulle prioritere min rolle som mor. Og jeg fandt ud af, at jeg faktisk trivedes rigtig godt i rollen som nummer to. Noget af det, som blokerede for min gamle drøm, var, at jeg sagde til mig selv, at jeg burde prioritere min rolle som mor. Men i dag kan jeg se, at det ikke hænger sådan sammen. Det kan forenes, siger Camilla Nørhave.