Tilbage i 2013 blev lærerne lockoutet af Kommunernes Landsforening og var flere gange på gaden i Kolding for at demonstrere. Tirsdag morgen stod det klart, at Danmarks Lærerforening ikke har udtaget nogen skoler í Kolding til strejke, og heller ikke nogen pædagoger i Kolding er udpeget til at strejke. KL har dog stadig mulighed for at lockoute lærere og pædagoger. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard