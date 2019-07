6) Revanche

Der arbejder seks i Revanche. Det er pædagoger og social- og sundhedarbejdere. Revanche er et behandlingstilbud til borgere med psykiske problemer eller symptomer eller et misbrug, og som har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

- Arbejdet går ud på at hjælpe borgere, som igennem lang tid har været på offentlig forsørgelsesydelse, og som har svært ved at komme tilbage på arbejde. De får forbedret nogle kompetencer, så de måske kan varetage et job, siger Gitte Fisker, der har ansvaret for Revanche, mens lederen er på ferie.

Hun fortæller, at Revanche nyder godt af at være en del af sundhedshuset.

- Revanche får jo et fagligt fællesskab. Og så kan man også bare gå lige op og ned ad trappen, hvis man skal have fat i nogen i en anden afdeling, siger hun.

- Borgerne får det ud af det, at de bliver ikke bedt om at rende forskellige steder i kommunen. Meget af det, borgerne kommer for, er i det samme hus. Det kan være for eksempel være, at man går til ambulant behandling ved lokalpsykiatrien. Så går man nedenunder, fordi man også har et alkoholmisbrug. Og så har man også en samtale med Revanche. Så borgeren skal ikke fem forskellige steder for at få sin behandling siger hun.