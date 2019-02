FSK-formand: KB straffer deres medlemmer ved at melde sig ud af samarbejde

FSK-formand Gitte Hinrichsen ærgrer sig over, at KB har meldt sig ud af FSK-elite, men understreger, at døren altid er åben.

Kolding: Det er synd for Kolding Boldklubs medlemmer, at klubbens bestyrelse har valgt at droppe FSK-elite samarbejdet.

Sådan siger Gitte Hinrichsen, der er formand for FSK Kolding. Hun fortæller, at FSK er uforstående over for beslutningen, men at de respekterer KB's ønske om selv at stå for elitetræning.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt for Kolding by, at Kolding Boldklub ikke deltager, når alle andre klubber i byen gør. Dernæst synes jeg, at det synd for deres egne medlemmer, at de skal straffes for, at bestyrelsen ikke tænker på deres medlemmer, som deltager. Det er jo heller ikke en udgift for klubben, siger FSK-formanden.