FN's verdensmål kom ned i øjenhøjde på Kinotorvet

Vamdrup: Tag cyklen. Sådan lød opfordringen, da Danmark for Målene lørdag ramte Vamdrup. Projektet vil udbrede kendskabet til de 17 verdensmål, som FN i 2015 vedtog for at skabe en mere bæredygtig klode. Det handler blandt andet om at bekæmpe sult og fattigdom og styrke sundheden. Derfor opfordringen til at tage jernhesten til Kinotorvet, og det havde ramt Hanne Sveistrup.

- Vi elsker at cykle. Samtidig vil vi gerne se, hvad det var for noget. Og så går vi rimeligt meget op i, at vi skal passe på vores jord, siger Hanne Sveistrup, der var taget afsted med sin kæreste Brian Fogtmann og datteren Aya Fogtmann. Familien har allerede suppleret de obligatoriske affaldsbeholdere med fire andre kasser.

- Vi sorterer gerne vores affald, og så betyder det noget for os, at vi ikke smider for meget mad ud, siger Hanne Sveistrup. Det er Danmark for Målene, der står bag kampagnen, og Kolding Kommune er én af 48 kommuner i landet, der samarbejder med organisationen, der har en ambition om at udbrede kendskabet til verdensmålene. Seks gange i løbet af 2019 kommer karavanen forbi kommunen, og lørdag var trækplastret den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby.