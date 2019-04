Ewii ud med underskud på over 200 millioner kroner: Vi har fået en blodtud

Efter et år med massiv oprydning i selskabet, har Ewii offentliggjort et regnskab, som viser et gigantisk underskud. Men både direktør og bestyrelsesformand ser lyst på fremtiden.

Kolding: Ewii Koncernen har fredag morgen offentliggjort et blodrødt regnskab, hvor underskuddet lander på ikke mindre end 204 millioner kroner efter skat.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Omsætningen blev på 1,2 milliarder kroner og er reduceret med 140 millioner kroner som følge af en vundet højesteretssag, der betyder, at TREFOR Vands kunder skal opkræves tilsvarende mindre i de kommende år, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ewii´s administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn siger om resultatet:

- Regnskabet er ikke tilfredsstillende. Ewii har fået en blodtud. Oprydningen efter en turbulent periode i koncernens historie er nu afsluttet, og vi kan kigge fremad. Vi har så mange gode tiltag i gang i kølvandet på lancering af vores nye strategi, at det nu handler om at få lagt historien bag os. Det er helt symbolsk, at vi sender regnskabet på gaden her op til påskeugen, der som bekendt indledes med en korsfæstelse og afsluttes med en genopstandelse. I mit forord til årsrapporten forsøger jeg at holde fokus på vores fremtid. Vi har nogle store og vigtige opgaver foran os, siger Lars Bonderup Bjørn i pressemeddelelsen.

Underskuddet kommer ikke bag på koncernens nyvalgte bestyrelsesformand Anders Skovdal:

- Bestyrelsen har hele tiden vidst, at der ville være konsekvenser af frasalgene af Ewii's aktiviteter i mobility, telemedicin, brændselsceller og VVS. At vi så skulle opleve et stort fald i aktiemarkederne ved udgangen af 2018 er ærgerligt og skæmmer selvfølgelig resultatet. Men som aktiemarkederne er startet i 2019, er det tabte vundet igen, og vi har med den ny strategi grund til at se positivt på fremtiden.

Ewii lancerede i september 2018 en ny strategi med titlen "Én digitalt integreret multiforsyning". Her er fokus på udviklingen af fremtidens fibersamfund og de store udfordringer, elnettet står over for i takt med elektrificering af samfundet. Også miljøfremmede stoffer i vandet fylder i Ewii's overvejelser.

Ewii forventer i 2019 at præstere et beskedent positivt resultat, idet koncernen budgetterer med omkostninger til understøttelse af strategiens mål.