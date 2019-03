- For mig er det ikke bare to partiledere. Det er i mine øjne de to modsætninger i dansk politik. Og hvorfor skal de så ind i Ewii? Det er fordi, vi er en virksomhed, der skal række ud i hele samfundet. Vi var jo gennem en del tumult for snart et par år siden, og nu vil vi gerne i dialog med kunder og lokalsamfund. Det her er det første af den slags arrangementer, siger Lars Bonderup Bjørn, der har flere ideer til arrangementer, hvor modsætninger kan mødes, men hvor dialogen er i centrum.

Det er administrerende direktør i Ewii-koncernen, Lars Bonderup Bjørn, der fået ideen, og han har overfor partilederne understreget, at de skal gøre sig umage med at lytte til hinanden.

Kolding: Partilederne skal lytte. Ikke tromle. Det er ideen, når Ewii-koncernen inviterer til "ideologisk topmøde". I invitationen står, at Ewii vil genoplive den politiske dialog, og give tid og plads til at levere holdninger og diskutere ideologier. Budskabet skal være i fokus, "fordi man lytter i stedet for at gå efter at tromle hinanden ned".

Det handler om dialog

- Debatten er jo ikke altid præget af, at man lytter. Jeg har også sagt til de to partiledere, at de ikke skal hænge hinanden ud. Det handler mere om, at vi får præsenteret nogle grundlæggende synspunkter, så vi sammen kan udvikle Danmark og hele verden. Det passer godt ind i Ewiis rolle i samfundet. Vores kerneprodukt er el, vand, varme og fiber. Men vi er også en institution, der skal tænke socialt i forhold til omgivelser. Vi er også en slags erhvervsfremme, fordi vi understøtter, at samfundet fungerer. Vi har også et tæt samarbejde med kommunerne. Så selv om vi ikke skal tage stilling partipolitisk, så har vi stor berøring med samfundet, og de emner skal vi diskutere, siger Lars Bonderup Bjørn.

Der er plads til omkring 450 deltagere i arrangementet onsdag den 20. marts på Ewiis hovedkontor i Kolding, og efter fem en halv time var 350 billetter revet væk. Derudover kan abonnenter af JydskeVestkysten, Fredericia Dagblad og Vejle Amts Folkeblad få fingrene i de resterende 100 billetterne.

- Det handler om dialog, og at vi skal møde hinanden. I min rolle møder jeg jo også mange forskellige synspunkter. Skal vi sætte prisen helt i bund? Eller skal vi også bruge midler på investeringer for fremtiden? Det vigtigste er, at vi taler sammen, for der vil altid være kontraster. Men dialogen er vigtigt, blandt andet med vores kunder, siger Lars Bonderup Bjørn.