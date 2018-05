Ewii har solgt tabsgivende datterselskab til konkurrent

Ewii har solgt Midtjysk Køleservice til JF Køleteknik, der ligger i Vejle. Datterselskabet har de seneste to år samlet tabt 8,4 millioner kroner.

Kolding: Efter et par år med røde tal har Ewii-koncernen nu valgt at sælge Midtjysk Køleservice. Ewii-koncernen overtog i 2010 det fulde ejerskab af Midtjysk Køleservice, der tidligere har det bidraget positivt til indtjeningen. Men de seneste to år har det haltet.

Frasalget sker som et led i den strategiske fokusering af Ewii-koncernen efter fyringen af den tidligere direktør i midten af 2017. I februar blev direktør for MidtJysk Køleservice også fyret, og siden har den administrerende direktør i Ewii-koncernen siddet i direktørstolen.

- Vi er glade for, at der er landet en god aftale med en solid og ordentlig virksomhed, som kan være med til at videreudvikle aktiviteterne i Midtjysk Køleservice, udtaler Lars Bonderup Bjørn, der er administrerende direktør i Ewii-koncernen i en pressemeddelelse.