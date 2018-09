Ewii-formand forlader post med god fornemmelse

Jørn Limann har rundet 66 år og mener yngre kræfter skal til i både bestyrelse og repræsentantskab i Ewii. Posten som formand tog han i kølvandet på stormvejret over selskabet, og det har krævet en meget stor indsats, så han ser frem til at kunne være fuldtidspensionist og bedstefar i Erritsø. Hans efterfølger skal være klar til at bruge mange timer, fastslår han, selv om det store træk er taget for at få Ewiis omdømme og organisation genoprettet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen