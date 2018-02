Ewii dropper boligprojekt: Det er ikke kerneforretning

Ewii har droppet at udvikle et boligområde ved Stadionvej, der ligger med udsigt over Kolding Å. "Efter direktør Lars Bonderup Bjørn er kommet til, så har vi kigget på tingene, og ejendomme er ikke en del af kerneforretningen, siger Pernille Johannessen, der er direktør for koncernservice i Ewii. Foto: Nybolig Erhverv Trekantområdet

De nye tider i Ewii betyder, at koncernen har opgivet at arbejde videre med et boligprojekt på Stadionvej.

Kolding: Forandringens vinde blæser i Ewii efter fyringen af den administrerende direktør Knud Steen Larsen. To direktører er røget ud efter den nye direktør, Lars Bonderup Bjørn, er tiltrådte, og nu dropper koncernen også planerne om at stå for udviklingen af et boligprojekt på Stadionvej. Koncernen har ad flere omgange købt jordstykker på Stadionvej i Kolding, der ligger ti minutters gang fra centrum. Seneste i 2012 købte Ewii et jordstykke, og koncernen har arbejdet med planer om et projekt på over 60 boliger. Men nu skal energikoncernen ikke bruge mere energi på boliger. - Vi er i gang med en proces, hvor vi fokuserer på vores kerneaktiviteter og skærer forretningen til, og der er det helt naturligt, at vi sælger grundstykket. Det er ikke en del af vores kerneforretning at bygge fast ejendom, siger Pernille Johannessen, der er direktør for koncernservice i Ewii.

- Vi er i gang med en proces, hvor vi fokuserer på vores kerneaktiviteter og skærer forretningen til, og der er det helt naturligt, at vi sælger grundstykket. Det er ikke en del af vores kerneforretning at bygge fast ejendom. Pernille Johannessen, direktør for koncernservice i Ewii

Kritik af planer Det er nye toner fra Ewii, der i flere omgange har arbejdet med planerne om boliger på grunden. Tilbage i 2015 havde koncernen hyret en tegnestue til at udarbejde et projekt, der skulle præsenteres for Kolding Kommune i forbindelse med, at der skulle udarbejdes en lokalplan. Siden har projektet været sat på pause. Planerne om at bygge boliger blev blandt andet kritiseret i repræsentantskabet i 2016, hvor der var flere medlemmer, der mente, at Ewii ikke skulle bruge krudt på boligprojekter. Dengang forklarede den daværende formand Steen Dahlstrøm, at det var bestyrelsens afgørelse, om koncernen skulle bygge eller ej. Men det er nye tider i Ewii. Der ligger ikke en lokalplan for området, men Kolding Kommune har ændret kommuneplantillægget, der åbner op for, at der kan bygges i tre plan på området. Det samlede areal, der er et salg, er på cirka 19.000 kvadratmeter.

God beliggenhed Grundstykket er sat til salg i en udbudsproces, hvor fristen for bud på 30. april. Koncernen har ikke sat sig fast på et minimumsbeløb, men selskabet vil vurdere om, og der er nogle interessante bud, når fristen er overstået. - Jeg vil da håbe, at der er interesse for området. Det ligger dejligt og i et naturskønt område, så jeg er sikker på, at der kan komme et godt projekt ud af det. Det er tæt på byen, åen og stadion, siger Pernille Johannessen, der er direktør for koncernservice i Ewii.