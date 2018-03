Eventfirma og Comwell laver fælles firmajulefrokost-event

Kolding: Det kan virke en kende for sent - eller noget for tidligt - at tale om julefrokost, men det er ikke desto mindre, hvad Comwell Kolding gerne vil i en pressemeddelelse, hvori man kan læse, at det velrenommerede Hotel Comwell har slået sig sammen med "Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster" Grunk Event. Det betyder, at man - når vi når derhen - kan tilbyde en firmajulefrokost med "festgaranti". Grunk Event, der sidste år havde flere end 14.500 gæster til sine "populære arrangementer over hele landet", har et fornemt musikprogram med til bords. Foruden en lækker julebuffet kan gæsterne glæde sig til et underholdende show med orkestret StageBreakers, som på scenen får besøg af bl.a. Wafande, Ida Corr og Silas Holst.

Grunk Event slog første gang dørene op til firmajulefrokoster på Hotel D'Angleterre i 2010 og har således udvidet de populære fester til at dække hele landet. Grunk Event med base i Taastrup har igennem årene arbejdet hårdt på at udvikle og optimere arrangementerne, og derved haft en kontinuerlig stigning af gæster.