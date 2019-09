Europæisk kæde kommer til byen: Jernbanegade får endnu en outdoor-butik

Kolding: Den vestlige del af Jernbanegade tæt ved Akseltorv er ved at udvikle sig til et sandt mekka for friluftsliv. Foruden de to store butikker Spejdersport og Friluftsland, så får gaden nu også en Trespass-forretning, som i lighed med de to andre sælger udstyr til udendørslivet året rundt. Den nye forretning i Jernbanegade 12 åbner torsdag 26. september i en butik på ca. 160 kvadratmeter.

- Vi har holdt øje med udviklingen i gågaden i Kolding, for vi ville gerne åbne på Jyllands østkyst, og det blev så her, vi starter. Vi føler, vi styrker outdoor-gaden her i Kolding midtby, så vi glæder os meget til at åbne, forklarer Ulrik Fritzen, der er chef for Trespass i blandt andet Danmark.

Trespass er en skotsk kæde fra 1938 med mere end 500 butikker i Europa. Mærket er dog nyt i Danmark, og forretningen i Kolding er den niende butik, Trespass åbner i Danmark i år.