Et straffespark blev Koldings held

Fodbold: Kolding IF tager et point med videre fra lørdagens kamp, hvor de spillede uafgjort mod Kjellerup IF.

Det var en kulde i forklædning, som lørdag mødte et publikum, der ellers havde set solen skinne og iført sig shorts og solbriller. Men ligesom solen aldrig fik forløst sig til varme, så fik Koldingholdet heller aldrig forløst de potentielle chancer til egentlige mål.

Forinden kampen ventede der Kolding et modstanderhold, som blot var et point foran i puljespillet. Før kampen lå Kolding på en syvende plads med 16 point, men med en puljestilling, hvor kun få point adskilte syvendepladsen fra andenpladsen, så skulle der ikke mere end én vundet kamp til at skabe en fornuftig rokade.

Og der var da heller ikke spillet mere end 11 minutter, før en modstander fældede Rune Nautrup i angrebet, hvilket resulterede i et straffespark, som Koldingspilleren André Jacquet Jepsen scorede på. Men 1-0-føringen var kort, og få minutter senere udlignede modstanderholdet på et direkte frispark.

Da slutfløjtet til første halvleg lød, kunne spillerne gå til pause, og det samme kunne de fodboldpiger, som omhyggeligt havde siddet på små plastiktaburetter og vogtet banens sidelinjer. I anden halvleg skiftedes de to hold til at markere sig med den ene målchance efter den anden, men for begge hold blev målchancerne aldrig til mere end det.

Kampen blev fløjtet af, og de 373 mennesker, som havde fulgt med på Kolding Stadion, satte kursen mod parkeringspladsen. Med en slutstilling på 1-1 formåede Kolding at spille uafgjort, hvilket gav dem et point, som de nu tager med videre. Dermed følger Kolding fint med i oprykningsspillet til 1. division.

Hvis man ikke så kampen på tribunen, så er der mulighed for det allerede lørdag igen, hvor holdet tager i mod Skovshoved IF på hjemmebane. Et hold, som Kolding ligger lige efter i puljen.

Kolding IF - Kjellerup IF 1-1 (1-1)

Fodbold, 2. division oprykningsspil, herrer

Mål: André Jacquet Jepsen (12.) 1-0, Sebastian Denius (15.) 1-1