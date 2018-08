Lægehus Christiansfeld

Ud over lægepraksisser er det ifølge et notat fra Kolding Kommune planen, der skal være øvrigt lægepraksissundhedspersonale (sygeplejersker, bioanalytiker, etc.), en lægeuddannelsesstilling og Klinik for Fysioterapi Christiansfeld i Lægehus Christiansfeld. Der skal også være plads til, at, at udgående sygehusfunktioner også kan indgå i fremtiden.Ifølge notat er det med til at sikre et moderne og centralt lægehus med moderne sundhedsfaglige faciliteter, let og nem adgang for alle patienter og borgere, mulighed for direkte faglig sparring mellem praksislæger og fysioterapeuter og umiddelbar forbindelse til byen, så lægehuset bliver en integreret del af byens liv, miljø og fællesskab.



Efter planen skal lægehuset være klar til brug den 1. januar 2020.