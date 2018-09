Et kort glimt var nok for tre skolebørn: Men det fedeste var politieskorten

Ralf Trukis, til venstre, Laurits Simonsen, i midten, og Pelle Højlund fra Ålykkeskolen var alle ude og at Barack Obama ankomme. Men nok kan en tidligere præsident være et spændende syn, men det kan en hel politieskorte i hvert fald også, fortæller de. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Tre skolebørn fra Ålykkeskolen er glade for, at de nåede at se den tidligere præsident for USA, Barack Obama. Men én ting er at se en tidligere præsident, noget helt andet er at se en masse politimotorcykler

Kolding: Et kort glimt, og så var han væk. Den tidligere præsident for USA, Barack Obama, blev kørt helt op til den røde løber, trådte godt beskyttet af en mur af bodyguards ud på den, og så forsvandt han bag SDU's døre. Det var ikke meget, men for Pelle Højlund, Laurits Simonsen og Ralf Trukis på henholdsvis 11, 11 og 12 år var det nok. - Det var sejt at se en, man har hørt om og set i fjernsynet, i virkeligheden, siger Pelle Højlund. Sammen med deres klasse fra Ålykkeskolen var de taget ned for at se Barack Obama. - Vi har glædet os, det er spændende, siger Laurits Simonsen.

Ligesom i filmene En ting er at se en tidligere præsident som Obama, som de har set på tv. Noget helt andet er at se de mange politimotorcykler, der udgjorde Obamas massive politieskorte. Det har de nemlig også set i tv og film, og for nogle drenge på 11-12 år er det bare bedre end at se en tidligere præsident. - Det fedeste var motorcyklerne. Det var ligesom i filmene. Den måde, de kom ind på, var bare fed. Der var orden i det hele, siger Pelle Højlund, mens de to andre nikker. De er enige. Det var fedt. Så gjorde det mindre, at den ene, Ralf Trukis, ikke nåede at se Obama.