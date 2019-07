Et gyldent liv er noget helt særligt: En festival som denne findes ikke i København

Festivalen Det Gyldne Liv fandt i weekenden sted for fjerde gang på Råværket. Her er der plads til både undergrundsmusik, fællesskab og forskelle, og flere af de deltagende rejser gerne langt for at være med og hilse på de gamle kammerater i Kolding.

Kolding: På pladsen ind mod kulturhuset Råværket står teltene skulder ved skulder, og der er ved middagstid kun så småt ved at komme liv i de mange unge, der har valgt at bruge en weekend på festivalen Det Gyldne Liv. En festival, der rummer både god musik fra diverse undergrundsbands, kunst, talks, madboder, barer og ikke mindst en lille Merchandise-bod, hvor det er muligt at købe alt fra en "I love Kolding"-T-shirt til Absolute Music volume 23 til den nette sum af ti kroner. En af dem, der igen i år er med på festivalen, er Joachim Schierning. Han bor egentlig i København til hverdag, men tager gerne turen over broen for at være med til Det Gyldne Liv. - Jeg har været med fra begyndelsen, og det er bare noget helt særligt at deltage i. Der er virkelig nogle rammer her, som giver plads til alle og til at dyrke de mere alternative interesser, man har inden for både musik og kunst, og det er virkelig fedt at være en del af. Samtidig er det også en god mulighed for at komme hjem til Kolding og hilse på en masse venner, siger 24-årige Joachim Schierning, mens han viser rundt på pladsen. - Her har vi så Mågeklatten. Den er efterhånden legendarisk, især fordi den sælger toast til en tier stort set døgnet rundt. Eller vent, har I egentlig 24-timers åbent? Joachim kigger spørgende på de to unge gutter bag disken i madboden og svaret kommer prompte: - Det har vi i hvert fald haft indtil nu, lyder det smågrinende.

Foto: Søren E. Alwan Joachim Schierning har været med på festivalen fra start af og er i år selv med til at lave radio direkte fra pladsen. Til hverdag bor han i København, hvor han spiller musik, men tager gerne turen til Kolding hvert år for at hygge med de gamle venner fra Kolding. Foto: Søren E. Alwan

De frivillige former Det Gyldne Liv havde sidste år cirka 400 gæster, og festivalen er i høj grad drevet af netop de deltagende og særligt de frivillige kræfter, som er med til at forme, hvordan festivalen skal være. - Det er en form for organiseret kaos, men det kan helt sikkert ikke lade sig gøre, hvis ikke der er nogle, der tager initiativ til at gøre festivalen fantastisk, og det er der heldigvis mange, der gør. Festivalen udvikler sig i høj grad efter de mennesker, der er her. Det er nok lidt en skæv havefest på den måde, siger Joachim Schierning. Han går rundt omkring den store bygning, hvor festivalens musikscene er, og forbi mange af festivalens gæster, der ligger henslængt på en sofa eller i en hængekøje og hygger sig, mens de ser frem mod aftenens musikprogram. - Stemningen inde foran scenen er altid meget intens og eklektisk. Det er nok den måde, jeg kan beskrive det bedst, siger Joachim Schierning.

Foto: Søren E. Alwan Det Gyldne Liv er en festival, hvor der både er plads til musik, men også til kunst og til at prøve at skyde med luftgevær. Foto: Søren E. Alwan

Det findes ikke i København Det er særligt kunsten og musikken, der er de centrale omdrejningspunkter for festivalen. Fra torsdag til lørdag spiller en række forskellige bands, og i år er det et af de helt lokale af slagsen, der får lov til at runde Det Gyldne Liv af med manér. - Foran scenen er det altid en balsal fyldt med dejlige mennesker, og det er bare fantastisk at spille for et publikum, der virkelig føler musikken og bare går helt amok, siger Thor Gunnar Wendtland, der er forsanger i bandet Animaux Anime. Han er heller ikke i tvivl om, at det er noget ganske særligt, at Det Gyldne Liv finder sted netop i Kolding, endda lidt uden for byen. - Der er noget fedt ved, at festivalen finder sted uden for centrum. Det betyder bare, at dem, der kommer herud, virkelig vil det og gerne vil være en del af at skabe en god stemning. Et sted, som det her og i det her format, findes bare ikke i København. Det er unikt for Kolding, og det er virkelig værd at deltage i hvert år, siger Thor Gunnar Wendtland.

Foto: Søren E. Alwan Pladsen på festivalen minder mest af alt om en stor dagligstue, hvor man weekenden igennem kan hænge ud og også få sig en lille lur, så man er klar til aftenens musikprogram. Foto: Søren E. Alwan

Foto: Søren E. Alwan Ansigts- og kropsmaling var et af de mere kunstneriske tiltag på årets festival. Foto: Søren E. Alwan

