Et fuldstændig grotesk scenarie: 50-årig far dømt for at voldtage datter på sin egen bryllupsnat

Det endte præcis som i byretten, da landsretten skulle vurdere en voldtægtssag fra Kolding. En 50 årig mand fik 2 1/2 års fængsel for at voldtage sin egen datter. Det skete på mandens egen bryllupsnat. En grotesk sag, mener senioranklager Jesper Rubow.

Landsret: En 50-årig mand er fortsat varetægtsfænglset og skal i alt afsone 2 1/2 års fængsel for at have voldtaget sin egen datter. Det fastslog landsretten onsdag middag. Et par af dommerne ønskede at hæve straffen, men flertallet valgte altså at følge dommen fra byretten.

Dermed er der sat punktum for sagen, der har vakt opsigt. Ikke kun fordi manden nu er dømt for at voldtage sin egen datter, men også fordi episoden er sket på mandens egen bryllupsnat på en herregård ved Kolding sidste år i august.

- Det er en rigtig dom, mener senioranklager Jesper Rubow og uddyber:

- Det er et fuldstændig grotesk scenarie, at man kan blive voldtaget af sin egen far til farens bryllup og i bryllupssuiten. Jeg har haft mange sædelighedssager, men jeg har ikke haft en med det scenarie. Det er meget usædvanligt.

Den dømte er en mand fra Fredericia.