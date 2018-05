Et år med fordomme: Stadig ingen boom-boom-massage hos thaimassøren

I dag fejrer Montha's Thai- & Spamassage et-års fødselsdag. Ejer Montha Janyoojing bruger anledningen til at slå endnu et slag for, at der ikke tilbydes seksuelle ydelser her.

Kolding: I et år har Montha's Thai- og Spamassage tilbudt lindring til ømme muskler i salonen i Søndergade.

Men thaimassøren udfører ikke nogen af de seksuelle ydelser, som liderlige mænd igen og igen ringer og efterspørger.

Salonen har i løbet af dagen 1. maj fejret et-års fødselsdag med kaffe, kage og over 100 lyserøde roser, der deles ud til alle, der kommer forbi fra klokken 10 til 18.

Thaimassør og ejer af salonen, Montha Janyoojing, fortæller at det har været hårdt at starte en massageklinik op som thailænder, fordi fordommene lever i bedste velgående. Fordomme som at thaimassører også tilbyder seksuelle ydelser.

I november fortalte Montha Janooyjing i JydskeVestkysten, at hun er træt af, at folk ringer og spørger efter sex.

- Jeg er irriteret, når en kunde ringer og spørger efter sex, happy ending eller boom-boom-massage. Jeg er meget, meget træt af det, siger hun.

Montha Janooyjing savner efter et år stadig respekt for sit arbejde og fag og bruger derfor fødselsdagen på et slå et slag for thaimassage uden happy ending og lignende.

Thaimassøren fortsætter med at afvise kunder med et smil, når de spørger efter sex.