Et år efter brand: Vi kører i toholdsskift for at følge med

Knap et år efter, at Carsten Noer Storvognslakering blev hærget af en brand, skyder en ny og lidt større produktionshal op. I sidste uge var der rejsegilde, og til oktober er nybyggeriet færdigt, og man kan gå væk fra toholdsskift.

Han trippede for at gå i gang med nybyggeriet efter branden, men første i slutningen af januar gik byggeriet i gang.

Virksomheden fik gang i produktionen i lejede lokaler i Arnum, hvor der er én kabine. Der blev etableret to midlertidige kabiner i Vamdrup, og så var der én hal, der overlevede branden. Men for at udnytte rammerne har man været nødt til gå nye veje, fordi man ikke havde de samme kabiner til rådighed.

Har holdt lav profil

Inden brand var den store hal på cirka 1700 kvadratmeter, og i sidste uge var der rejsegilde på den nye fabrik på cirka 2200 kvadratmeter, der står færdig omkring oktober. Så er det slut med toholdsskift og arbejdsuger, der strækker sig ind i weekenden.

- Det har været et spørgsmål om at mindske tabet mest muligt det seneste år. Men heldigvis kom vi hurtigt i gang. Det er svært at sige, om det har kostet kunder. Det har det nok, for når kunder er faldet fra, så har vi ikke været så opsøgende. Vi har holdt lidt lav profil, fordi vi har rigeligt at gøre med de opgaver, vi har inde i huset og så genopbygge virksomheden efter branden, siger Carsten Noer.

Det var formentlig en gnist fra et sprøjteanlæg, der antændt en fortyndervæske, og så spredte branden sig lynhurtigt. Nu ser direktøren frem til, at byggeriet bliver færdigt, så lakering af lastbiler, trailere og kraner kommer ind i nogle mere permanente rammer.

- Nu begynder det at ligne noget efter, at der er kommet tag på. Men selv om vi kan flytte ind i oktober, så går der nok nogle måneder, før vi er helt på plads, siger Carsten Noer.