Ester Brohus vender retur til Slotssøen

Kolding: Som regel er der komplet udskiftning fra år til år, når programmet lægges for Sommer ved Søen. Der er langt imellem, at den samme kunstner dukker op to år i træk.

Men det sker denne sommer, når Ester Brohus indtager scenen ved Slotssøen den 19. juli. Her stod hun også forrige sommer, hvor hun delte aftenens program med Henning Stærk.

- Vi var slet ikke i tvivl om, at hun burde have sin helt egen aften. Hun har musikken, der kan bære det, og vi kunne mærke, hvor godt hun blev taget imod af publikum, siger projektleder Lise Jelsbak fra Musik Kolding, der arrangerer Sommer ved Søen for Kolding Kommune.

Ester Brohus kommer til Kolding med et nyt album i ryggen. "Heart of the Country'" hedder det, og med det er der frisk benzin på motoren.

Årets udgave af Sommer ved Søen begynder den 28. juni. Det er som altid gratis koncerter, der kan opleves ved Slotssøen i Kolding. Disse navne er allerede offentliggjort:

28. juni: Hush

5. juli: James Intveld

12. juli: The White Album

19. juli: Ester Brohus