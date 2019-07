Erklæret konkurs: Stor butik med børneudstyr er bukket under efter flere dårlige år

Det er kun en uge siden, at der også var stor debat på butikkens Facebook-side, efter butikken var lukket midlertidigt på grund af røgskader. I en besked forklarede butikken for en uge siden, at: "Vi er desværre nødsaget til at lukke midlertidigt, da vi har haft brandudvikling i vores vandkøler".

Kolding: Det ser sort ud for kommende forældre, der har købt en barnevogn i Kære Børn Kolding, men ikke fået vognen med hjem. En kreditor har begæret butikken konkurs, og mandag blev der afsagt konkursdekret, hvilket kan betyde, at forældrene er nødt til at finde en ny barnevogn.

Usikkerhed om fortsat drift

JydskeVestkysten har forsøgt at få en kommentar fra ejeren Rasmus Nissen, der er fra Esbjerg. Han overtog butikken på Albuen tæt på Kolding Storcenter i slutningen af november 2015, og selskabet bag butikken nåede at aflægge tre regnskaber, det seneste den 20. juni 2019.

Det fremgår tydeligt af regnskaberne, at selskabet har haft svært ved at løbe rundt. Første år var der et overskud på 248.200 kroner, men andet år landede underskuddet på 885.318 kroner, og egenkapitalen blev negativ med 408.212 kroner.

Revisor skrev dengang i årsrapporten, at der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift. Seneste regnskab for 2018 viser et lille overskud på 17.512 kroner før skat, og egenkapitalen er negativ med 404.701 kroner. Igen lyder det fra revisoren, at det er usikkert, om butikken kan fortsætte driften, og at der er brug for udvidelse af selskabets kredit.

Revisoren konstaterer, at der "ikke foreligger tilsagn herom på tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten, og på baggrund heraf har vi ikke modtaget tilstrækkelig dokumentation for, at selskabet kan fortsætte driften i de kommende 12 måneder".