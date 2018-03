Kolding: Da den nedbrændte K.B. Hallen skulle rives ned, var det Søndergaard Nedrivning, der blev ringet til. Firmaet rykkede også ud, da det gamle Experimentarium i København skulle jævnes med jorden. Og det er nok en historisk bygning - eller række af bygninger - som virksomheden netop nu er ved at rydde på Lykkegårdsvej i Kolding.

Her lå til for ganske nylig en klynge gule murstensbygninger, der blev opført i 1943 på ordre fra den tyske besættelsesmagt. Som et velkendt del af gadebilledet har de gennem årtier været en ganske synlig erindring om, at 2. verdenskrig også satte sit aftryk her i byen. Men nu er det slut. Eller meget snart i hvert fald. Efter mere end 70 år står der blot én af de gamle, gule bygninger oprejst, og om en måned er det sidste spor fra dengang forsvundet.

- Den sidste af de gule bygninger kommer til at stå, indtil vi er færdige med at rydde på resten af grunden. Der er krybekælder under hele bygningen, så hvis vi fjerner huset og kælderen allerede nu, risikerer vi, at vejen skrider for os, når vi kører på grunden med de store maskiner, fortæller Lars Christensen, der er formand for nedrivningen på Lykkegårdsvej.