Erik hjælper syge børn med at glemme sygdommen for en dag

- Jeg kan godt lide at gøre noget for andre mennesker, og det kan de andre chauffører, der er her også, siger han.

I den forreste hvide Mercedes sidder Erik Allerslev ved rattet. For syv år siden blev han kontaktet af Dansk Veteranbil Klub og spurgt, om han ville stå for Børnenes Køredag i Kolding. Siden da har han været tovholder på arrangementet i Kolding.

Det er Børnenes Køredag. I dag har chaufførerne i veteranbilerne inviteret syge børn med tilknytning til Kolding Sygehus ud på en særlig køretur for at give dem en oplevelse og et afbræk fra sygdommen.

Jeg vil sige, som en af chaufførerne sagde til mig for et par år siden, at det har simpelthen været den bedste dag i mit liv.

Erik Allerslev er tovholder på arrangementet i Kolding. Han glædes, når han ser en dreng hive fat i sin far for at komme over til en veteranbil med motorhjelmen åben for at se nærmere på motoren. Foto: Søren Gylling

Den bedste dag

Erik, hvad synes du om ideen bag Børnenes Køredag?

- I stedet for at man for eksempel laver en indsamling for børnene, så får børnene en fysisk oplevelse, som de kan huske. Her får de en rigtig oplevelse sammen med deres forældre. Og det er bare helt fantastisk.

Hvorfor bruger du så meget tid på det her arrangement?

- Fordi jeg kan lide det. Jeg har også lavet mange andre træf, for eksempel med ældre mennesker og kørt en tur med dem. Alene det at man ser børnene og forældrene her. De glemmer alt om, at der er en sygdom i familien. De glæder sig simpelthen til den her tur og til at komme ud og få den oplevelse.

Hvad giver det dig, at dit frivillige arbejde kan give nogle børn sådan en oplevelse?

- Jeg vil sige, som en af chaufførerne sagde til mig for et par år siden, at det har simpelthen været den bedste dag i mit liv. Det kan jeg tilslutte mig. Det er det bare. Vi ved jo godt, at nogle af børnene har en sygdom, de ikke kan helbredes for. Men vi mener, at de glemmer det i dag. Vi giver dem en oplevelse, de ellers ikke kan få i sådan nogle fine, gamle biler. De får lidt sodavand og flødeboller og en overraskelse. Og forældrene glæder sig lige så meget som børnene.