Erik den røde fylder 70 år

Tidligere lektor og folketingsmedlem Erik Voss, Kolding, fylder lørdag den 11. maj 70 år.

Erik Voss var i årene fra 1979 til 2011 lektor på Kolding Købmandsskole - i dag IBC, Kolding. Han har altid været politisk aktiv med ståsted hos Enhedslisten. Heraf tilnavnet "Erik den røde", og fordi han også altid har været rødblond i håret. Han var på et tidspunkt suppleant til Folketinget og blev i 1997 indkaldt som vikar. Her opnåede han at holde sin jomfrutale på Folketingets talerstol. Han har også været aktiv lokalt for Enhedslisten, hvor han blandt andet tidligere opstillede på Enhedslisten til Kolding Byråd.

Erik Voss er fra Sdr. Farup ved Vester Vedsted. Han blev i 1968 student. Han blev cand. mag i 1976. Efterfølgende tog han pædagogikum på Esbjerg Statsskole. I 1977 kom han til Kolding, hvor han underviste under AOF, inden han kom til Kolding Købmandsskole.

Sammen med hustruen Anette "Lillemor" Hansen er han meget begejstret for at rejse udenlands og gerne til historiske mål. Erik Voss har på mange områder sat sit præg på Kolding. Han har skrevet flere bøger om lokalhistorie lige fra Kolding under besættelsen til bøger om arbejderbevægelsen og Venstre-manden Chresten Berg. På IBC underviste han i dansk, historie og filosofi.