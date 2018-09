Erik Valter støber gravide kvinder og brokkehoveder: Nu skal han udstille relief i kirke

Kunstneren Erik Valter, der i august havde lavet en havfruet og stillet den i Slotssøen, havde lørdag fundet vej til kreativ festival i Arena Syd. Snart bliver sløret løftet for et værk, som skal udstilles i Simon Peter Kirken.

Erik Valter startede med at støbe ting i bronze for ti år siden. Egentlig ville han gerne have malet, men han blev fanget af støberiet. Så fanget, at han ti år efter aldrig er kommet på det malerkursus, han havde tænkt sig, han skulle på.

- Brokkehovederne lavede jeg, efter jeg havde vundet en konkurrence for nogle år siden. Jeg valgte temaet brok, fordi det er noget, folk kan relatere til, og jeg ville gerne vise, at der også er noget, der hedder positiv brok, siger Erik Valter, hvis bronzefigurer blev udstillet i borgerhuset.

Skal udstille i kirke

Mens Erik Valter denne lørdag udstiller i Arena Syd bliver rammerne nogle helt andre, når han om små to uger skal afsløre sit seneste værk. Han har nemlig støbt et relief i bronze, der skal udstilles Simon Peters Kirke.

- Det er specielt at få lov til at udstille mine værker. Særligt i en kirke. Det havde jeg ikke regnet med, da jeg for ti år siden gik i gang med at støbe, siger Erik Valter.

Det er langt fra første gang, nogen har lyst til at udstille et af Erik Valters værker. I München findes der et stort Jysk-lager, som har udstillet en af Erik Valters bronzefigurer.

- Det er en stor svane. Lige som deres logo, fortæller han.

Og han er langt fra færdig. Når der 100-året for genforeningen skal markeres i 2020, kan vi forvente at se mere til Erik Valter og hans bronzefigurer.

- Da har jeg tænkt mig at lave noget stort, og det hele bliver egenfinansieret. Jeg vil ikke have noget støtte. Jeg har hele idéen herinde, siger Erik Valter og peger på hovedet.