Koldings virksomheder jubler over, at Barack Obama kommer til byen. Det er et stærkt signal, og det gør Kolding attraktiv for nye virksomheder, mener virksomhedsledere.

- Jeg går meget op i, at vores lille by kommer på landkortet. Vi får en unik mulighed for at få profileret vores by.

- Kan man synliggøre, at der er et stærkt erhvervsliv, så er der stærke virksomheder, der søger at blive en del af det netværk. Lad os holde den positive spiral i gang.

- Hvis jeg skulle lægge en virksomhed et sted, så ville jeg lægge vægt på, at der er et stærkt erhvervsliv. For så er der erhvervsledere, som jeg kan sparre med, siger han.

Han mener, at Obama-besøget er et bevis på, at Kolding er et stærkt erhvervsområde, når man i fællesskab kan tiltrække en profil som den tidligere præsident.

- Det er et stærkt signal, som Koldings erhvervsliv og politiske liv sender til omverdenen, at man kan stå sammen om at løfte et tungt arrangement, mener Mogens Sørensen, regionsdirektør i Nykredit.

Et genialt træk

Også Jesper Riber, administrerende direktør i River Online, ser stor værdi i besøget.

- I forhold til marketing, som jeg arbejder med, er det et genialt træk. Det gælder om at få flere virksomheder til en by, for så får du også flere medarbejdere, der flytter dertil. Det her er med til at sætte Kolding på landkortet på et helt andet niveau end med en kampagne om, at man har en by, der er lækker, siger han.

Selvom det er svært at måle præcist, hvad omtale er værd, så er Jesper Riber ikke i tvivl om, at Obama-besøget kan flytte noget.

- Hvis en virksomhedsejer sidder i Silkeborg og skal bruge medarbejdere, og han ikke kan finde det i sin egen by, så flytter han måske til Vejle, Kolding eller Fredericia. Sådan et arrangement kan være med til at præge dem til at lave et valg. Jo flere gange du bliver eksponeret over for gode ting, jo større tiltrækningskraft er der, fortæller Jesper Riber.