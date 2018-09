Erhvervsklima: Kolding rasler ned og får sin hidtil dårligste placering i DI-undersøgelse

- Jeg vil gerne opfordre kommunens politikere til at fjerne dækningsafgiften og til at gennemgå de øvrige afgifter og gebyrer, som samlet set fordyrer dét at drive virksomhed. Virksomhederne står ganske enkelt dårligere rustet i den internationalt konkurrence jo flere skatter, afgifter og gebyrer, de skal betale. Og det betyder i sidste ende færre arbejdspladser, siger formanden for DI Trekantområdet, Helle F. Andersen i en pressemeddelelse.

En del af virksomhederne, som har svaret i undersøgelsen, mener også, at der er plads til forbedringer, når det kommer til niveauet for skatter og afgifter i kommunen. På det område ligger Kolding på en 46.-plads

Det overordnede mål med DI's, Dansk Industris, store undersøgelse af det lokale erhvervsklima er at kaste lys over, hvordan virksomhederne oplever det at drive virksomhed i de enkelte kommuner. DI's ser undersøgelsen som et værktøj til bedre dialog mellem virksomhederne og kommunerne.I Kolding har 136 virksomheder svaret på undersøgelse. De repræsenterer 8278 arbejdspladser svarende til godt 20 procent af de privat beskæftigede i kommunen. Her kan du læse Koldings placering i de enkelte kategorier: Infrastruktur og transport 25, arbejdskraft 41, uddannelse 3, kommunal sagsbehandling 62, skatter afgifter og gebyrer 46, fysiske rammer 11, brug af private leverandører 47, kommunens image 23, information og dialog med kommunen 36. Virksomhedernes bedømmelser vægter to tredjedele af undersøgelsens resultat, men den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse og antal nystartede virksomheder.

Uddannelse scorer højt

Borgmester Jørn Pedersen (V) er ikke forbavset over Koldings placering.

- Dækningsafgiften vægtes højt, og vi rykker os ikke væsentligt, før den bliver fjernet, erkender han.

I kategorien uddannelse får Kolding sin bedste score. Nemlig en tredjeplads blandt alle landets kommuner. Det hænger sammen med, at folkeskolerne og erhvervslivet har et godt samarbejde. Kolding gør en stor indsats for, at folkeskolens elever kommer ud og ser områdets virksomheder. Det kan øge chancerne for, at flere elever vil vælge en karriere i de private virksomheder.

DI roser også Kolding for at være landets bedste, når det handler om at løfte elevernes faglige niveau op over det forventede.

Som en del af undersøgelsen, er virksomhederne blevet spurgt om, hvad kommunen bør prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder. Her svarer flest, 45 procent af de lokale svar, "infrastruktur og transport". På andenpladsen på prioriteringslisten kommer området "arbejdskraft", som cirka 38 procent af de lokale svar peger på.

Samlet set måler Dansk Industri på ni kategorier. I årets undersøgelse er lavet en række mindre justeringer. Der er kommet nye spørgsmål og flere statistiske indikatorer med. Sammenligning med placeringer i tidligere år skal derfor taget med et lille forbehold.