Erhvervshus Vamdrup lukker efter knap tre år

Vamdrup: Business Kolding har i snart tre år stået bag Erhvervshus Vamdrup, men nu er det slut. Erhvervsfremmeorganisationen har indgået en aftale med Dansk Autologik om at udnytte deres bygning på Koldingvej 10, men da Dansk Autologik nu har brug for huset, så lukker huset ned.

- Vi er så heldige, at Dansk Autologik ekspanderer og har brug for mere plads. Vi har jo lejet os ind. Så det er jo dejligt, at det går godt for en af kommunens virksomheder. Det er meget positivt, siger Tove Gæmelke, der er direktør for erhvervsudvikling i Business Kolding.

Erhvervshus Vamdrup skulle fungere som satellit for Business Kolding og var en mulighed for blandt andet, at iværksættere kunne hjælpe hinanden fremad ved at sidde under samme tag.

- Jeg tror ikke, at der er basis for et erhvervshus i Vamdrup i fremtiden. Det er nogle andre miljøer, som iværksættere i dag opsøger. I de større byer ser du, at mange iværksættere sidder rundt omkring i byen, og så har vi i Kolding oplevet, at der er kommet mange private iværksættermiljøer. Og vi skal ikke konkurrere med private aktører. I dag findes der mange miljøer, som private tilbyder, siger Tove Gæmelke.