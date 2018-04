Erhvervsfolk om centralisering af erhvervsservice: Uforståeligt og lige til at græde over

Hoteldirektør på Hotel Koldingfjord Peder J. Madsen (th) kan ikke se ideen i at centralisere landets erhvervskontorer. - Du kommer ikke uden om, at de personlige relationer betyder noget, og her er det vigtigt, at vi har et lokalt erhvervskontor som Business Kolding, siger Peder Madsen. Samme melding kommer fra erhvervsmand Pierre Legarth (tv), der står bag Pierre Ejendomme og Lasse Larsen Huse og Flemming Paasch, der er direktør i Easyfood. Arkivfoto: Øverst til venstre André Thorup, nederst til venstre Jacob Schultz og Søren Gylling

- Det her er udtænkt af djøf'ere, der er så langt væk fra virkeligheden, at det er til at græde over, lyder det fra hoteldirektør på Hotel Koldingfjord efter et ekspertudvalg har anbefalet at samle erhvervsfremme i fem regioner. Allerede onsdag lød det fra regeringspartierne Venstre og Konservative, at eksperternes anbefalinger ikke bliver fulgt.

Kolding: Nærheden og relationer vil gå tabt og dermed koste på bundlinjen. Det er budskabet fra en række erhvervsfolk i Kolding, efter et ekspertudvalg under Erhvervsministeriet har været ude og anbefale, at den kommunale erhvervsservice bliver samlet i fem regionale centre. Regeringspartierne Venstre og Konservative har allerede onsdag tilkendegivet, at ideen ikke falder i god jord. - Det er meget simpelt. Du kommer for langt væk fra virksomhederne. Ganske enkelt. Du kan ikke se deres behov. Der skal være tæt kontakt mellem virksomheder og det lokale niveau, der arbejder med erhvervsservice, siger Peder J. Madsen, der er administrerende direktør på Hotel Koldingfjord. - Det handler om menneskelige relationer. Det kan du ikke få gennem en digital platform og fem regionale centre, der dækker hele Danmark. Det her er udtænkt af djøf'ere, der er så langt væk fra virkeligheden, at det er til at græde over, siger Peder J. Madsen.

Det skaber netværk Ifølge hoteldirektøren vil det særligt ramme de små og mellemstore virksomheder, hvis der bliver længere til erhvervskontoret. Og argumentet om at større erhvervskontorer kunne styrke fagligheden, den bider ikke på hoteldirektøren. - Har jeg brug for specialrådgivning, så har jeg andre kanaler. Og det her handler om noget andet. Det handler om lokal forankring, så når Kolding Kommune bruger 12,5 millioner kroner årligt på Business Kolding, så er det givet godt ud, siger Peder J. Madsen, der allerede har henvendt sig til flere folketingspolitikere for at lufte sin frustration. Anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme møder også hovedrysten hos Flemming Paasch, der er administrerende direktør og medejer af fødevarevirksomheden Easyfood. Han er "rystet" over det, som eksperterne har præsenteret. - Easyfood har i den grad nydt godt af Business Kolding, mens vi er vokset fra en iværksættervirksomhed, til en lille virksomhed og nu er en mellemstor virksomhed. Der skal være nogen, der tænker på, hvad der sker i de lokale virksomheder. Nogen der kender virksomhederne og det lokale erhvervsklima. Alt det vil du miste, hvis du centraliserer erhvervsfremme, siger Flemming Paasch, der særligt frygter, at det vil skade de små og mellemstore virksomheder.