En gruppe af erhvervsfolk er af kærlighed til Kolding i gang med at producere deres udspil til, hvordan byen kan udvikles til at blive et attraktivt sted, hvor alle slags mennesker har lyst til at bo og opholde sig. Her løfter de noget af sløret for deres tanker og visioner.

Kolding: - Jeg er så træt af, at mine sønner altid siger, at de vil bo i Aarhus eller København, når de er færdige med at gå i skole. Sådan har deres kammerater det også. Det irriterer mig grænseløst.

- Så jeg samlede nogle af de unge mennesker og satte mig ned og lyttede til dem. De savner mange ting i Kolding. Gode gå-i-byen steder. En biograf i midtbyen. De er også kede af at bo i en by, som bliver kaldt Slice Town.

Peter Hulweg Christiansen, direktør hos Georg Jensen Damask, forklarer, hvorfor han for et års tid siden tog initiativ til at starte en diskussionsklub med 10 lokale erhvervsfolk og en aarhusiansk stjernearkitekt. Nu er klubben snart klar med sit udspil til, hvordan den mener, Kolding finder vejen til at blive en attraktiv by for alle.

- Vi skal kreere noget, så vores unge gider at blive boende, siger Peter Hulweg Christiansen, der ligesom gruppens øvrige medlemmer optræder helt privat i sammenhængen.

- Vi har ingen aktier i det her, andet end at vi elsker Kolding. Men netop derfor vil vi gerne komme med et indspil til den planlægning, kommunen skal til at i gang med nu for at omdanne erhvervshavnen til byområde, supplerer et andet gruppemedlem, bankdirektør Carsten Johansen.

Planen er, at den lille tænketank hen på efteråret vil udstille sine visioner og tanker på store plancher på et endnu ikke fastlagt offentligt sted. Men allerede nu fortæller Carsten Johansen og Peter Hulweg Christiansen om gruppens tanker, der støtter helt op om byrådsflertallets ønske om at afvikle Kolding Erhvervshavn og udvikle den til ny by henover de næste 25 år.