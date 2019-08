Erhvervsfolk: Rigtigt at lukke Kolding Havn

Nu går en gruppe erhvervsfolk på banen med et opråb til politikerne om at komme i gang med at forvandle erhvervshavnen jo før jo bedre og efter en overordnet masterplan med rød tråd til resten af byen. - Det er måske sidste skud i bøssen for Kolding, mener de.

- Men vi har altså også 4000 andre virksomheder i kommunen, og de skriger efter attraktive boliger i bymidten. Hvis vi ikke gør noget for at udvikle Kolding, flytter folk til Vejle og Fredericia i stedet for, og vores unge gider ikke blive her, siger de to talsmænd.

Nu gælder det om at udvikle havnearealerne på en spændende og attraktiv måde efter en overordnet plan med en klar og tydelig sammenhæng til middelalderbyen. Jo før, jo bedre - for hvis der ikke sker noget, gider byens ungdom ikke at blive boende i Kolding, og nye borgere bliver væk.

Sidste skud

Gruppen havde allerede inden byrådsflertallets havnebeslutning fundet sammen for at diskutere, hvad de mener, Kolding mangler for at være attraktiv "for alt og alle", som Carsten Johansen siger. Og Peter Hulweg Christensen kalder gruppens opråb for "et vink med en vognstang, så vi ikke bliver overhalet indenom".

- Vi har måske et sidste skud i bøssen, og det er nu. Vi har så svært ved at finde argumenterne for ikke at afvikle erhvervshavnen. Den er ikke et must for Kolding, og provenuet for Kolding Kommune vil nok være større fra de 3000 beboere og liberale erhverv, som kan bo der.

- Og jeg kan sagtens forstå, at Kolding Sky (AP Pensions planlagte højhusprojekt i 19 etager i Kolding Åpark, red.) ikke kan sælges. Der er ingen, der vil købe en lejlighed med udsigt til skrotbunker, mener Carsten Johansen.

Nu er gruppen på vej med sit eget udspil til, hvad der skal ske.

