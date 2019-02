Virksomhederne forventer, at overskuddet vil stige det kommende halvår, det er meldingen fra flere end halvdelen af de lokale virksomheder, der har deltaget i en lokal erhvervsanalyse. Men noget tyder på, at opsvinget er på vej ind i sit efterår, lyder det fra direktøren i Business Kolding.

- Resultatet ser godt ud. Kolding har stærke virksomheder, og der bliver tjent penge i erhvervslivet i de her år. Det er også nødvendigt. Virksomhederne skal være lønsomme nu. Hele dansk erhvervsliv står overfor nogle store udfordringer og store muligheder i den digitale omstilling. Det kræver store investeringer. Lige nu er det tydeligt inden for detailhandlen med nethandel, men det vil ramme alle brancher, siger Morten Bjørn Hansen, der er administrerende direktør i Business Kolding.

Men for første gang i de tre år, hvor Business Kolding har fået foretaget analysen, skrumper andelen af virksomheder, der forventer at ansætte flere. Det viser den seneste erhvervsanalyse, hvor Business Kolding tager temperaturen hos de lokale virksomheder. 465 virksomheder har svaret på spørgsmålene i slutningen af 2018.

Kolding: Virksomhederne i Kolding er optimistiske, når de kigger et halvt år ud i fremtiden. 61 procent forventer, at omsætningen og resultatet stiger, og 25 procent siger, at de forventer at ansætte flere medarbejdere det kommende halvår.

Det er tredje år i træk, at Business Kolding har fået udarbejdet en lokal erhvervsanalyse. Det er Dansk Erhvervsfremme, der har udarbejdet analysen. Der er sendt et elektronisk spørgeskema ud til 3229 virksomheder, og 465 har svaret.

Opsvingets efterår

Analysen, der er udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Kolding, tegner stort set det samme billede som i det to foregående temperaturmålinger, nemlig at de lokale virksomheder generelt er optimistiske. 25 procent forventer, at de skal ansætte flere de kommende seks måneder. Det glæder naturligvis direktøren, men i de to foregående erhvervsanalyser var tallene for 2016 og 2017 henholdsvis 33 og 39 procent.

- Jeg tror, at vi er i opsvingets efterår. Du kan aldrig planlægge konjunkturerne. Det vil man gerne som økonom. Så kunne man lave en blød landing. Det ville give nogle jævne bevægelser, og det her indikerer, at det måske kan lykkes denne gang. Men det er jo afhængigt af internationale konjunkturer, siger Morten Bjørn Hansen.

Du er rundt ved mange virksomheder i Kolding. Er det din fornemmelse, at de forventer, at opsvinget har toppet?

- Ja. Men du skal altid være ekstremt forsigtig med at forudsige sådan noget. Jeg kan i hvert fald ikke forudsige det. Men der er jo mange kloge hoveder, der siger, at vi er i opsvingets efterår, siger Morten Bjørn Hansen.