Er dit høreapparat blevet væk: Ring til Simon og golden retrieveren Noah

Simon Thrane og hans hund Noah blev for nylig godkendt som hundeeftersøgere hos Danmarks Civile Hundeførerforening. De tager gerne ud til folk, der har tabt en ejendel, og hjælper med at finde den igen.

Af og til peger Simon Thrane med hele sin arm til siden og får på den måde Noah til at bevæge sig i den retning, som han ønsker det. Et par gange i løbet af seancen gentager han kommandoen "find".

Noah lunter roligt men målrettet hen til et bed og snuser så ihærdigt, at lydene fra næsten kommer tydeligt frem.

Kolding: Simon Thrane smutter ud i sin forhave i Seest og gemmer en nøgle under nogle blade ved hækken. Herefter bliver hans otteårige golden retriever Noah lukket ud i haven, og Simon fortæller den stille og roligt, at den nu skal finde noget. Den sidder lydigt ved siden af ham, og så kommer kommandoen:

Sådan foregår det, når makkerparret Simon og Noah skal finde noget, der er blevet væk.

Simon Thrane forklarer, at vinden formentlig har sendt et lille duftstrejf af nøglen, der jo ikke hører til i naturen, om på den modsatte af hækken, og der kunne Noah lugte, at der måske var noget at gå efter.

I november blev Simon Thrane fra Kolding godkendt som hundeeftersøger og indgår nu i Danmarks Civile Hundeførerforening (DcH) landsdækkende eftersøgningskorps, der tager ud og hjælper folk med at finde mistede ejendele.

Simon Thrane har foreløbig kun været ude på en enkelt opgave - hos en mand i Bramdrupdam, der havde mistet sit høreapparat, da han var ved at sætte julebelysning op i sin have. Simon og Noah rykkede ud, og Noah fandt apparatet på ti minutter.

- Manden blev selvfølgelig rigtig glad, men jeg tror, at jeg blev endnu gladere, og jeg var helt høj i et par dage. At komme ud og finde ting er jo ligesom at komme ud til kamp efter at have trænet til det, og så gør jeg det også for at få nogle gode oplevelser, fortæller Simon Thrane, der har haft Noah, siden den var en lille hvalp.