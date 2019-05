Enorm opbakning til stort valgmøde: Kampen om regeringsmagten gav skarpe dueller

Bier og kontanthjælpsloft

- Jeg er beæret over den store opmærksomhed fra Eva Kjer, lød det på et tidspunkt fra Christian Rabjerg Madsen, der undervejs på mødet kaldte det flovt, at Danmark under den nuværende regering har givet dispensation til at bruge et sprøjtemiddel, der er med til at udrydde de bier, der ifølge Christian Rabjerg Madsen er afgørende for planteavlen.

Skattelettelser kontra investeringer i velfærd var også blandt emnerne, ligesom der blev budt op til dans om emner som kontanthjælpsloft og integrationsydelse.

- Står det til SF, skal vi fjerne kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Det betyder, at pengene skal gå fra dem, der knokler til dem, der ikke laver noget, lød det fra Eva Kjer Hansen.

Emnemæssigt blev politikerne ført vidt omkring af de engagerede fremmødte. Klimaet blev bragt på banen af de yngre tilhørere, der gerne ville høre, hvad V og Eva Kjer Hansen vil gøre for at gøre Danmark til et grønt foregangsland.