Enigt byråd: Kolding vil være idrætskommune

Kolding Byråd var tirsdag aften helt enige om, at Kolding Kommune skal sende en ansøgning til DIF og DGI om at blive en visionskommune inden for idrætten.

Kolding: Der var hverken debat eller uenighed, da Kolding Byråd tirsdag aften skulle beslutte, om Kolding Kommune ønsker at blive en idrætskommune.

Det blev et klart ja, og dermed har kommunen smidt et lod i puljen om at blive én af 15 visionskommuner i Danmark, der sætter idrætten i højsædet.

Børne- og uddannelsesforvaltningen i Kolding har allerede udformet ansøgningen, der nu skal sendes, og det er derefter op til Dansk Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforening (DGI) at beslutte, om Kolding Kommune skal være visionskommune.

Visionskommuner indgår en femårig aftale med DIF og DGI og skal arbejde for, at flest mulige borgere bliver fysisk aktive, og at flere melder sig ind i idrætsforeninger.

I en visionskommune vil der derfor blive iværksat en lang række konkrete initiativer, der skal få både børn, voksne og ældre til at bevæge sig mere.

Der er allerede indgået aftaler med seks kommuner, så Kolding Kommune er med i spillet om én af de sidste ni pladser.