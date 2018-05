Enige politikere står fast på møde: Ja til at lukke lille Kolding-skole

Et enigt børne- og uddannelsesudvalg besluttede onsdag at følge anbefalingen om at lukke det lille skoletilbud i Sdr. Stenderup til sommer. Skolens bestyrelse kan nu komme med høringssvar, før udvalgets endelige beslutning træffes om knap to uger.

Formelt bliver beslutningen dog først truffet på et ekstraordinært udvalgsmøde den 22. maj, hvor skolebestyrelsen på Sdr. Bjert Centralskole, som Stenderup-afdelingen altså hører under, har haft sagen i høring og har afgivet et høringssvar.

Det står klart, efter børne- og uddannelsesudvalget onsdag i fuld enighed besluttede at anbefale, at man følger embedsmændenes indstilling om at lukke skoledelen af Børneuniverset i Sdr. Stenderup. Børneuniverset omfatter også en børnehave, som politikerne lader leve videre.

Kolding: Medmindre der pludselig kommer helt nye oplysninger frem i sagen om fremtiden for skoletilbuddet i Sdr. Stenderup, lukkes det til sommer, og eleverne rykkes herefter til Sdr. Bjert Centralskole, som skoletilbuddet i Stenderup hører under.

Ifølge kommunens beregninger koster en elev i skolen og sfo'en i Sdr. Stenderup 232.000 kroner om året. Lukkes skoletilbuddet der, og hvis eleverne derefter flyttes til Sdr. Bjert Centralskole, er den fremtidige pris per elev for skole og sfo i Sdr. Bjert 65.000 kroner om året.Ifølge kommunens prognoser er der ikke udsigt til en væsentlig stigning i antallet af elever i Børneuniverset i Sdr. Stenderup i fremtiden. I prognosen er der taget højde for en planlagt udstykning i byen.

Politisk ansvar

Ifølge Venstres medlem af børne- og uddannelsesudvalget, Jakob Ville, er der ikke umiddelbart nogen stor chance for, at han ændrer holdning til skolens fremtid i forbindelse med høringen.

- Så skal der godt nok komme noget frem, som vi ikke har fået øje på før, siger han, der godt forstår, at en del lokale er frustrerede over, at politikerne vil lukke deres lille, lokale skole.

- Det gør selvfølgelig indtryk, at nogen bliver påvirket, men det ændrer ikke ved, at jeg mener, at vi som politikere må tage et politisk ansvar her, siger Jakob Ville.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), står også ved, at hun allerede før mødet meldte sin holdning til skolens fremtid ud - nemlig at den bør lukkes.

- Jeg er ikke overrasket over de mange reaktioner fra området, men med de tal, der foreligger, er vi nødsaget til det, siger hun og henviser til, at eleverne på skoletilbuddet i Sdr. Stenderup på grund af skoleafdelingens størrelse er langt dyrere end eleverne i kommunens øvrige folkeskoler.

Kolding Kommune kan spare knap 4 millioner kroner om året fra 2019 på at nedlægge skoletilbuddet.