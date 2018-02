Enige politikere: Ja tak til kommunal VM-fodboldfest

I 2010 havde Aabenraa Kommune sat en storskærm op under VM i fodbold, og i år følger Kolding Kommune altså efter. Borgmester Jørn Pedersen (V) håber, at det vil give midtbyens butikker, cafeer og restauranter en øget omsætning. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

Et enigt økonomiudvalg i Kolding har netop sagt ja til at bruge 92.000 kommunale kroner på at vise VM i fodbold på storskærm på Akseltorv og gøre pladsen til hjemsted for en stor folkefest under VM-turneringen.

Kolding: Fodboldglade koldingensere behøver ikke at følge Danmarks kampe ved VM i fodbold til sommer hjemme fra sofaen. Et enigt økonomiudvalg i Kolding har mandag formiddag sagt ja til at bruge lidt over 92.000 kommunale kroner på at arrangere en folkefest på Akseltorv, hvor Danmarks VM-kampe vil blive vist på storskærm. Det sker trods kritik fra formanden for Kolding Turistforening, Søren Madsen, der har været ude med riven, fordi man vil bruge kommunale kroner på en VM-folkefest. Borgmester Jørn Pedersen (V) oplyser, at politikerne i økonomiudvalget var helt enige om at bruge penge fra kommunens brandingpulje på fodboldfesten. Men de er også enige om, at såfremt en privat aktør ønsker at lave et tilsvarende stort VM-arrangement i midtbyen, dropper kommunen gerne sit arrangement.

VM i fodbold Det vil koste kommunen 92.650 kroner at stå for fodboldfesten på Akseltorv. Pengene dækker licens, toiletvogne, pissoirer, storskærm inklusiv forsikring, afspærring, oprydning og terrorsikring.Danmark spiller ved VM på følgende tidspunkter: Den 16. juni kl. 18 mod Peru, den 21. juni kl. 14 mod Australien og den 26. juni kl. 16 mod Frankrig.

Skal være central placering Jørn Pedersen lægger dog vægt på, at det i givet fald skal foregå i bymidten. - Hvis nogen vil gennemføre det på Akseltorv eller på en anden central placering, overdrager vi forpligtelserne. Men Volkerts Fylke er ikke bymidten, siger Jørn Pedersen. Han henviser til de tre restauratører bag det moderne forsamlingshus, Volkerts Fylke i Dalbygade, der tirsdag stod frem og fortalte, at de var i gang med at planlægge VM-arrangementer i deres lokaler. De ønsker dog ikke at gennemføre dem, hvis kommunen også står bag VM-aktiviteter på Akseltorv.