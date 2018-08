Enhedslisten: Jeg vil ikke lægge navn til de her besparelser

Mens et stort flertal i børne- og uddannelsesudvalget fandt besparelser for meget mere end det krævede, stemte Benny Dall (EL) imod de fleste besparelser, selv om han dagen inden sagde ja til den samlede spareplan.

Kolding: I tirsdags stemte Enhedslistens byrådsmedlem Benny Dall for den spareaftale, som samtlige partier i økonomiudvalget vedtog, og som ville betyde besparelser i alle byrådets udvalg.

Men onsdag stemte han imod de fleste af de besparelser, der skulle til for at nå det krævede sparemål for børne- og uddannelsesudvalget. Målet var 11 millioner kroner i 2019, 16 millioner i 2020 og 20 millioner kroner fra 2021 og frem.

Men Benny Dall stemte kun for tre spareforslag - nemlig det allerede vedtagede om at lukke skoletilbuddet i Sdr. Stenderup og to forslag på børneområdet, hvor der ikke er behov for alle de penge, der er sat af på budgettet. De tre forslag giver tilsammen besparelser for cirka seks millioner kroner i 2019 og godt otte millioner fra 2020.

- Jeg har ikke lagt skjul på i økonomiudvalget, at jeg ikke vil lægge navn til alle de her besparelser på børneområdet, siger Benny Dall.

Skulle du så ikke hellere have stemt nej til spareplanen tirsdag, hvor I pålagde børne- og uddannelsesudvalget at spare 11 millioner næste år stigende til 20 millioner i 2021?

- Jeg betragter det første møde, vi havde i økonomiudvalget tirsdag som et møde, hvor vi fik det tekniske udgangspunkt, og så får vi at se, hvor det ender i løbet af processen frem til budgetforliget i september. Jeg ved jo ikke, om det ender med, at forliget bliver strikket sammen på en måde, som jeg godt kan stemme for, siger Benny Dall.

Han peger på indførelsen af forældrebetaling i special-sfo'erne og de ekstra lukkeuger i daginstitutioner som nogle af de mest voldsomme besparelser, flertallet vedtog.