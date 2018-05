Eneste i Skandinavien: Hansenberg er blevet et Apple træningscenter

Kolding: Som det eneste sted i Skandinavien er Hansenberg nu godkendt som Apple Authorised Training Center for Education inden for app-udvikling i Swift. dermed kan undervisere fra grundskoler og gymnasier få digitale kompetencer, de kan tage med sig direkte ind i klasselokalerne.

- Apple spiller en afgørende rolle, når det gælder store tendenser inden for IT - for eksempel mobile løsninger til danske forbrugere og virksomheder. Det giver interessante muligheder for undervisere, som forbereder studerende til at være IT-producenter. Med et kursus hos os vil kursisterne opnå en forståelse for, hvordan en digital verden er skruet sammen via kodning, siger direktør ved Hansenberg, Morten Kaj Hansen i en pressemeddelelse.

På Hansenberg indbyder nye læringsmiljøer i forvejen til, at skolens egne elever anvender forskellige digitale platforme. Fra 1. august skal alle elever for eksempel anvende iPad, som skolen stiller til rådighed under uddannelsen på skolen.