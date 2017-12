Energiselskab sender støttekroner til Koldinghus

Koldinghus har modtaget 600.000 kroner fra energiselskabet Ewii. Pengene skal bruges til at klimasikre Dansesalen, hvilket er et krav fra mange museer, hvis de skal låne genstande ud til slottet.

Kolding: Med en donation på 600.000 kroner er en helt afgørende brik faldet på plads i det komplicerede puslespil, som næste års jubilæumsudstilling på Koldinghus er.

Sammen med en kontant støtte fra Kolding Kommune har Koldinghus dermed fået råd til at investere i at klimasikre Dansesalen, hvor jubilæumsudstillingen "Magtens smykker" skal vises i forbindelse med, at slottet kan fejre sit 750-års jubilæum.

- Jeg er imponeret over, at en virksomhed på den måde går ind og støtter den udvikling, som er i gang på slottet. Vi opfatter jo opgraderingen af Dansesalen som en helt afgørende del af vores strategi, siger direktør Thomas C. Thulstrup fra Koldinghus.

Dansesalen er allerede blevet slottets mest moderne udstillingsrum, der er sikret på højeste niveau mod tyveri og indbrud. Klimasikringen, som er ved at blive installeret nu, er det næste vigtige led, hvis Koldinghus skal være i stand til at låne de mest eftertragtede genstande fra museer over hele verden.

- Vi kunne ikke vise jubilæumsudstillingen, sådan som vi gerne ville, uden at vi kan garantere, at genstandene udstilles i et rum, hvor temperatur og luftfugtighed er på et konstant niveau hele tiden. Nogle genstande er meget gamle og skrøbelige, og derfor er klimasikring så afgørende. Uden klimasikringen er der mange museer, som ikke ville udlåne genstande til os, siger Thomas C. Thulstrup.