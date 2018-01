Endnu flere koldingensere strømmer til fitnesscentre i januar

Fitnesscentrene havde ikke regnet med, at der ville komme så mange nye medlemmer. Forventningen var, at markedet var mættet. Arkivfoto: Nils Mogensen Svalebøg

Fitnesscentre i Kolding har fået mange nye medlemmer i løbet af januar. Det plejer centrene at få, men i år er der kommet endnu flere. Det overrasker fitnesscentrene, der havde regnet med, at der ikke var flere kunder at erobre.

Kolding: Fitnesscentre i Kolding har som regel en stor tilstrømning af nye medlemmer i januar. I år er den dog endnu større. Både Fitness1, der har tre centre i Kolding, og Fitnessdk har fået flere kunder ind i starten af året, end de har fået i tidligere år på dette tidspunkt. - Jeg har været i branchen i 22 år, og jeg har aldrig oplevet, at så mange har meldt sig ind på så kort tid, siger Børge Neessen, der ejer de tre Fitness1-centre i Kolding. Fitness1 plejer at få mellem 400 og 700 nye medlemmer i løbet af januar. Efter otte dage havde fitnesscentrene allerede fået over 300 medlemmer. - På dette tidspunkt i januar plejer vi at have omkring 200 nye medlemmer, så jeg er overrasket, siger han. Fitnessdk i Kolding har også oplevet en fremgang i januar i forhold til januar sidste år. Ifølge en pressemeddelelse har Fitnessdk i Kolding fået tre gange så mange nye medlemmer i ugerne efter nytåret som i årets øvrige uger. - Hold da op, der sker noget hernede. Hvis tilstrømningen fortsætter sådan her, får vi flere nye medlemmer i januar i år, end vi fik i januar sidste år, siger Christian Jørgensen, der er daglig leder af Fitnessdk i Kolding.

Markedet burde være mættet Januar er typisk en måned, hvor mange melder sig ind i fitnesscentre. Det overrasker dog alligevel Børge Neessen fra Fitness1, at så mange har meldt sig ind i starten af januar. Han havde regnet med, at der var for mange fitnesscentre om buddet. - Jeg tror, vi får en rekordmåned, og det overrasker mig, fordi jeg troede, markedet var mættet. Jeg troede ikke, vi ville nå over 500 nye medlemmer, men det kan jeg allerede se nu, at vi gør, fordi vi har fået så mange indmeldinger her i starten af januar, siger Børge Neessen. Christian Jørgensen fra Fitnessdk havde heller ikke regnet med den store tilstrømning. - Man skulle tro, markedet var mættet. Jeg har en idé om, at hver 3. eller hver 4. i Kolding går i fitness. Men der sidder stadig nogle, som gerne vil i gang, siger han.