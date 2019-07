Kolding: Trafikken i Kolding midtby bliver mere presset end forudset hen over sommeren.

Først var det kun meningen, at der skulle laves større vejarbejde på henholdvis Buen og Kongebrogade i løbet af sommeren, men nu er Kolding Kommune også nødt til at spærre den ene kørebane på Tøndervej. Det betyder, at vejen i den nordlige retning bliver lukket helt af for trafikanter. Lige som der i øjeblikket er på Buen, vil der også på Tøndervej blive sat lysregulering op, så bilisterne skal skiftes til at passere vejarbejdet i hver sin retningen.

Det er ifølge trafikchef Martin Pape en dårlig vandledning, der skal skiftes, som er skyld i, at trafikkaosset bliver udvidet.

- Der er en vandledning, der i så dårlig stand, at den bliver nødt til at blive skiftet hurtigst muligt. Der mikroskopiske huller i vandledningen, der betyder, at vi har fået klager fra borgere, der ikke kan få vand gennem deres haner. Derfor er det noget, der skal gøres, siger trafikchefen, der ærgrer sig over timingen.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt, at der kommer et vejarbejde mere, når vi allerede havde planlagt to i sommerferien, siger han.